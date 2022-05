Sénégal : Une hausse des exportations de 49,8% enregistrée en mars 2022

En revanche, ajoute la Dpee, cette hausse a été amoindrie par les exportations de titane (-7,7 milliards) et, dans une moindre mesure, les ventes de produits halieutiques (-1,8 milliard), d’engrais (-1,3 milliard) et des graines d’arachides (-1,0 milliard). En glissement annuel, les exportations de biens se sont renforcées de 34,0% (+86,4 milliards) grâce aux ventes extérieures de produits chimiques (+50,8 milliards), pétroliers (+20,5 milliards) et extractifs (+20,4 milliards).



La hausse des exportations de produits issus des industries extractives est liée à la consolidation des ventes d’or brut (+20,6 milliards), de phosphates (+4,2 milliards) et de zircon (+2,7 milliards). Cette dynamique est, cependant, atténuée par la baisse des exportations de titane (-5,1 milliards).



Pour sa part, l’accroissement des exportations de produits chimiques est, principalement, lié aux ventes à l’extérieur d’acide phosphorique (+57,8 milliards). En revanche, les exportations de produits alimentaires et de ciment ont baissé respectivement de 5,5 milliards et 1,6 milliard. Le repli des exportations de produits alimentaires résulte de la baisse des ventes extérieures de graines d’arachide (-6,4 milliards) et de produits horticoles (-3,1 milliards), atténuée par la hausse de celles des produits halieutiques (+10,5 milliards).

Source : Les exportations ont connu un accroissement en mars 2022 selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee). Par rapport à février, informe la Dpee, les ventes à l’étranger de biens ont connu une hausse de 49,8% (+113,3 milliards) en mars 2022, attribuable, essentiellement, au renforcement des ventes extérieures d’acide phosphorique (+50,5 milliards), de produits pétroliers (+27,2 milliards), d’or brut (+23,1 milliards) et de phosphates (+6,8 milliards).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Une-hausse-des-exp...

