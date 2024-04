Sénégal-Union européenne : Bassirou Diomaye Faye pour un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée

«Nous avons discuté de la coopération multiforme entre l’Union européenne et le Sénégal. J’ai exprimé au Président Michel mes remerciements pour le soutien de l’U.E à notre pays dans plusieurs domaines tels que l’eau, l’énergie, l’agriculture, la santé, les transports, le numérique, la jeunesse et l’emploi.



La coopération est dense et multiforme mais ensemble nous voulons un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations », a déclaré le chef de l’Etat. Il a remercié le Président Michel pour l’intelligence qu’il a des relations euro-africaines. «C’est ce qui a fait que vous avez été le premier soutien à l’adhésion de l’Afrique au G20 pour plus d’équilibre et d’inclusivité dans la gouvernance mondiale. Merci encore », a indiqué Bassirou Diomaye Faye.



Ce dernier informe avoir par ailleurs, exprimé au Président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Il a également évoqué avec le Président Michel nos priorités qui s’articulent autour d’un modèle économique endogène d’industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire : agriculture, élevage et pêche ; mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l’électrification, les télécommunications et le réseau routier. Pour le président de la République, la réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le Gouvernement. Elle passera par l’amélioration de la qualité des dépenses publiques et une fiscalité plus efficace avec un mécanisme de paiement de l’impôt là où se crée la richesse et une lutte sans relâche contre l’évasion fiscale. Il a souligné que les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans ces différents secteurs sont les bienvenus.



Ensemble, nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l’amitié et la coopération sénégalo européenne. L’entretien a aussi porté sur d’autres sujets d’intérêt commun comme la situation au sahel, face au défi de la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liées.



