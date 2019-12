Sénégal Zéro déchet: Le travail du Ministre Abdou Karim Fofana salué par des apéristes de Grand-Yoff

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019

Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana, plébiscité par les apéristes Grand-Yoff. Au niveau de cette localité, des partisans du président de la République Macky Sall continuent de vanter les efforts qu’il ne cesse de déployer à travers le programme " Sénégal zéro déchet".



" Au niveau de son département ministériel, Monsieur Abou Karim Fofana est encore bon pour le service. Voilà un homme courageux, loyal qui est en train de servir la République et le Président Macky Sall. Son seul credo, c'est de traduire en réalité les engagements de son mentor politique. Il est n’est pas dans des petites querelles intestines. Il est en plein dans le temps de l’action, de l'action utile ", a vanté Nourrou Niang.



Ce responsable politique de l’Alliance Pour la République(APR) à Grand-Yoff d'indiquer que depuis sa nomination à la tête de ce ministère, Abdou Karim Fofana entreprend d’innombrables efforts qui ont fini par changer le visage de notre capitale, et même, certaines villes du Sénégal. " Il vient de faire mentir ceux qui doutaient de la capacité de notre jeunesse à accomplir de grandes choses. A Dakar Plateau, à la Médina, à Grand - Yoff, au Parking du Stade Léopold Sédar Senghor, il a fini d’abattre un travail de titan. À Grand-Yoff, nous allons aussi nous organiser pour la réussite de son programme Zéro déchet. On peut gagner ce pari. Idem pour l'autre programme logement ", a-t-il ajouté.

