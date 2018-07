Sénégal: comment les prêtres comptent-ils passer leurs vacances ? Comme à leur habitude, les prêtres sénégalais prennent des vacances en ces mois de juillet, août et septembre, après une année de mission sacerdotale.

Ils racontent à "La Croix Africa" comment ils les passent leurs congés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Juillet 2018 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans les paroisses, les prêtres choisissent le plus souvent les mois de juillet et d’août ou même de septembre, pour partir en vacances.

Des moments pour « souffler un peu » après une année de service bien remplie. Au Sénégal, les religieux passent de manière différente leurs vacances, même si le dénominateur commun reste le « repos ».

Administrateur de la paroisse Saint-Christophe de Yoff, le père Blaise-Pascal Sagna, également responsable du département de théologie et coordinateur de l’Institut de théologie pour les laïcs (ITL) du Centre Saint-Augustin de Dakar (Institut de Philosophie et de Théologie pour la formation intégrale des religieux et futurs prêtres) a décidé de « vraiment » se reposer.

Se couper de tout pour se reposer Pour ce faire, il a choisi de se rendre en France. « Parce qu’ici (au Sénégal), on ne se repose vraiment pas ». En France, il ne résidera pas en paroisse. « Je reste dans des familles d’accueil ; même mes collègues ne me voient pas, sinon ils vont me donner du travail », ajoute avec un sourire ce prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit.

Tout comme lui, le père Alain Maurice Attaba compte prendre le temps de se reposer. Le curé de la quasi paroisse Épiphanie du Seigneur de Nianing, sur le Petite Côte, au sud de Dakar, estime que ces congés sont plutôt un changement d’activités. « Parce quand on est en paroisse, surtout en tant que curé, on pense tout le temps à la marche de la paroisse ; mais, dès qu’on est en vacances, on a un temps pour soi-même ».

Il se rendra en Belgique où il va célébrer le 18 août, le mariage de la sœur d’une de ses amies. Le natif de Dakar a l’habitude, depuis plusieurs années, d’aller en Belgique chez des amis, pour passer des vacances. Ces congés lui permettent également d’avoir « un temps pour lui », selon ses termes.

Un mois de service pastoral en France C’est la même quête pour l’abbé Jean-Pierre Songho Dioh. Le directeur du séminaire Cardinal-Hyacinthe de Tambacounda (Est) sera en France, le 26 juillet, pour « un mois de service pastoral ». « C’est un peu reposant parce que même si on a des messes à dire, on n’a plus à courir derrière les séminaristes », souligne-t-il, en précisant qu’il reviendra dans son diocèse de Tambacounda (Est) à la fin du mois d’août, pour « préparer » la prochaine ouverture des classes.

Retour aux sources Si, parmi les prêtres, beaucoup choisissent d’aller en Europe ou ailleurs pour des « services pastoraux » ou un repos bien mérité, d’autres retournent aux sources pour aider leurs familles dans les travaux notamment champêtres ou autres en cette période hivernale au Sénégal.

Ce que confirme un prêtre du diocèse de Saint-Louis (nord). « Je partirai en vacances au mois de décembre prochain. Mais, d’ici là, je trouverai un petit break pour aller cultiver un peu », confie-t-il.







Charles Senghor (à Dakar)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook