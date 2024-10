Sénégal et sa présumée 'Dette cachée' : Le FMI annonce son appui à l'Etat Le FMI soutient actuellement le gouvernement sénégalais dans un processus d'audit en profondeur de la dette publique, dans le but de clarifier la situation financière du pays et d'améliorer la transparence. Julie Kozack, la porte-parole se l'institution en a donné l'information ce 4 octobre au cours d'une intervention relayée sur son compte X.



" Nous nous félicitons de l'audit général des finances publiques au Sénégal et de l'engagement du gouvernement d'une gouvernance solide et de la transparence budgétaire. Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires des audits à notre équipe qui collaborera étroitement avec elles dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes ", a-t-elle indiqué.



Cette intervention intervient dans un contexte où les nouvelles autorités sénégalaises ont révélé l'existence de 2 000 milliards FCFA de dette cachée, non comptabilisée dans les rapports précédents. Ce chiffre, révélé par le nouveau ministre de l'Économie, Abdourahmane Sarr, lors d'une conférence de presse, a provoqué un choc, soulignant des écarts importants dans la gestion des finances publiques sous le gouvernement précédent.



Le soutien du FMI se révèle crucial, notamment pour aider le Sénégal à restaurer sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux, après que l'agence Moody's a dégradé, cette fin de semaine, la note souveraine du pays. Cette dégradation est due à des inquiétudes liées à la montée rapide de la dette et à la capacité du gouvernement à honorer ses engagements financiers.



Le Sénégal a déjà entamé des réformes économiques pour stabiliser la situation. Parmi ces mesures figurent une gestion des finances publiques, une réduction de certaines dépenses et une optimisation des ressources fiscales. En collaboration avec le FMI, ces réformes visent à restaurer la confiance des marchés et à garantir un environnement économique plus stable pour les années à venir.



