« Senegal kesse » à Diourbel : Thierno Alassane Sall dénonce la transhumance des maires épinglés par la justice

La tête de liste nationale de Sénégal Kessé était dans la région de Diourbel. Thierno Alassane Sall a présidé des meetings à Diourbel et à Bambey sérère. Il a dénoncé la corruption et le débauchage à outrance des maires, en vue d’échapper à des poursuites judiciaires. « Nous avions cru que la transhumance était derrière nous. Le parti Pastef qui prône le Jub-Jubbal-Jubbanti, avait dit niet à la transhumance . »



Selon TAS, si le Sénégal était le Japon ou la France, la liste Pastef n’allait pas obtenir une seule voix. Pour lui, ceux qui se réfugient dans le parti Pastef, ont maille pour la plupart avec la justice. Pour le leader de Sénégal Kesse, l’actuel régime est en train de procédé au débauchage à outrance des maires du défunt régime épinglés par des rapports d’audit. Il préconise ainsi un audit du foncier. La priorité devrait être le paiement des salaires de l’université de Saint-Louis ou le rétablissement de la connexion internet de l’université numérique, resté off 6 mois durant, alors que le régime est en train de bénéficier des fonds politiques, rapporte "Sudquotidien.sn".