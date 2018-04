Sénégal : la Ligue des imams invite Macky Sall à surseoir au parrainage La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) a invité, mardi soir à Dakar, le Président Macky Sall à surseoir au projet de loi constitutionnel sur le parrainage des candidatures aux élections pour, selon elle, « une discussion directe et sincère pouvant aboutir à un fort consensus sur le processus électoral».



Ce n’est seulement pas les acteurs de l’opposition et de la société civile qui ne veulent pas du système de parrainage.



Les religieux s’opposent aussi à ce projet. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a tiré la sonnette d’alarme hier au cours d’une conférence de presse.



Considérant le danger d’une solution de l’actuelle crise qui pourrait compromettre gravement les conditions matérielles du déroulement du scrutin du 24 février 2019.



Considérant également la situation politique tendue que traverse le pays suite à l’adoption par le gouvernement du projet de loi relatif à la généralisation du parrainage pour tous les candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019, ils ont demandé à Macky Sall de surseoir à son projet.



«Nous demandons au président de la République, gardien de la Constitution, garant de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale, de surseoir au projet de loi constitutionnelle sur le parrainage, le temps de mener une discussion directe et sincère pouvant aboutir à un fort consensus sur le processus électoral, afin de garantir au Sénégal une période post-électorale apaisée», a souligné Imam Youssouf Sarr et Cie au cours d’une conférence de presse.













