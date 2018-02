Sénégal : le collectif « Mon mari a droit à quatre (04) femmes » voit le jour Au Sénégal une association de femmes vient d’être mise sur les fonds baptismaux. Il s’agit du collectif, « mon mari a droit à quatre (04) femmes » regroupant de femmes mariées qui partagent la conviction qu'en plus d’elles, chacun de leur époux à droit à trois autres femmes afin que les épouses soient au nombre de quatre sous le même toit.

Elles entendent accompagner leurs époux dans l’accomplissement des saintes écritures du Coran qui permettent à un homme musulman, de prendre au-delà d’une femme et ce, jusqu'à quatre femmes. Une démarche qui vient prouver que la polygamie est désormais de beaux jours devant elle dans le pays de Macky Sall.



Par définition, la polygamie désigne la situation dans laquelle un individu dispose au même moment, de plusieurs conjoints: dans le cas d’espèce, c’est l’homme qui devra se marier à plusieurs femmes.



En effet, la polygamie est à distinguer des mariages de groupes, cette forme de polyamour impliquant plusieurs partenaires de chaque sexe, et de la bigamie, situation dans laquelle une personne contracte plusieurs mariages séparément, sans avoir juridiquement obtenu la dissolution du précédent ou sans que les deux conjoints soient au courant de cette situation.







