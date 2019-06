Sénégal: les femmes plus touchées par le chômage (24%) que les hommes (16%)

Les femmes sont plus touchées par le chômage au Sénégal. Dans une note d’informations relative à une enquête nationale sur l’emploi, l’ANDS explique : « suivant le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (24,1%) que les hommes (16,2%) ».



« Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus (population active) s’est situé à 14, 3 % au quatrième trimestre de l’année 2018, au Sénégal, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) », a aussi mentionné la note.



Ce phénomène est légèrement plus noté en milieu rural où 16, % de la population active est au chômage contre 12, 5% en zone urbaine, lit-on dans le document.

