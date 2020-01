Sénégal propre : ‘’Cleaning Day’’ menacé par 4 milliards d’ordures

Lundi 6 Janvier 2020

L’initiative présidentielle consistant à recourir au ‘’Cleaning Day’’ pour rendre le Sénégal propre, garde tout son pesant d’or, en termes de noblesse. Mais attention ! Car, si louable soit cette décision, Macky Sall et son régime risquent un réveil cauchemardesque, s’ils n’épongent pas la dette due aux concessionnaires et qui est estimée, entre 3 et 4 milliards, selon les confidences faites à "SourceA".



D’ailleurs, confie-t-on à votre canard, au-delà du 15 janvier prochain, rien ne sera écarté par ces concessionnaires, pour rentrer dans leurs fonds. Alors, les plus Hautes Autorités, qui sont sur leur 31, suite au coup de balai national, sont averties.

