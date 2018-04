Sénégal : vers la création de 6 000 emplois dans l’économie rurale Le responsable du Projet d’appui à la réduction de l’émigration rurale dans le bassin arachidier (Parerba), Alessio Salvadori Pannini, a annoncé jeudi à Dakar, en marge d’une signature de convention de partenariat entre l’Agence belge de développement (Enabel) et le Réseau des journalistes associés aux questions agricoles (REJACQUES), que 6 000 emplois vont être créés dans 5 régions du Sénégal.« Nous visons la création de 6 000 nouveaux emplois dans le bassin arachidier dans les cinq prochaines années. »

« Cette création d’emplois passera par la construction d’une trentaine d’ouvrages hydro-agricoles pour favoriser la transition entre l’agriculture sous pluie et l’agriculture irriguée. Cela permettra aux agriculteurs d’étendre leurs activités de production tout au long de l’année », a expliqué M. Pannini.



Les cinq régions impactées par ce projet sont Diourbel, Thiès, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Il permettra à 50 000 ménages dépendants de l’économie rurale, de bénéficier d’un appui estimé à 18 millions d’euros, soit environ 12 milliards de F CFA, informe un document remis à la presse.



« Le Parerba a pour mission de redynamiser l’économie rurale pour qu’elle puisse déployer le maximum de son potentiel en terme d’absorption de mains d’œuvres », a indiqué Alessio Salvadori Pannini, responsable du Parerba.









APA

