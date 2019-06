Sénégal vs Algérie: Idrissa Gana Guèye et Ismaïla Sarr forfaits (Officiel)

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 13:44

Gana Guèye et Ismaila Sarr ne feront pas partie du onze de départ de la rencontre face à l’Algérie, ce jeudi à 17h GMT.



L’information selon laquelle Gana Guèye est incertain pour ce match face à l’Algérie circule depuis hier, après la séance d’entrainement. Après vérification, wiwsport.com a eu la confirmation que le joueur d’Everton et Ismaïla Sarr seront absents pour cette deuxième journée.



Ismaïla Sarr avait des pépins musculaires et ne n’est pas entraîné avant hier avec le groupe. Lors de la séance d’avant-match aussi, il n’était pas présent. Selon nos informations, Gana a reçu un coup durant le match face à la Tanzanie et il ne peut pas jouer ce jeudi. D’ailleurs, hier, il faisait une séance de massage pendant que ses coéquipiers étaient au terrain annexe du stade 30 juin.



On compte donc trois blessés dans cette équipe sénégalaise depuis le début de la compétition. Il s’agit de Salif Sané, Gana Guèye et Ismaïla Sarr. Ils faisaient partie du onze de départ de la dernière rencontre de l’équipe nationale du Sénégal.



Le dispositif de Cissé va certainement changer. Le technicien sénégalais est obligé d’amener Alfred Ndiaye au milieu de terrain pour essayer de combler l’absence de Gana. Le Sénégal joue ce soir un match très difficile, la finale de la poule C face à l’Algérie à 17h00 Gmt.

