Sénégal vs Égypte : Les tarifs en tribunes au stade Me Abdoulaye Wade, dévoilés…

Le Sénégal s’apprête à affronter l’Egypte dans une double confrontation à enjeu. Les deux équipes vont se disputer une place pour le Mondial 2022 au Qatar. En vue du match retour devant se tenir le 29 mars au stade Me Abdoulaye Wade, les prix des places pour assister à cette rencontre ont été dévoilés et se présentent comme suit:



Loge présidentielle : 300 000 FCfa



Loge VIP: 200 000 FCfa / pers.



3,5 millions FCfa box de 15 + branding



Loge VIP: 100 000 FCfa



Tribune jaune : 10 000 FCfa



Tribune rouge (étage) : 5000 FCfa



La mise en vente de ces billets n’a pour le moment pas démarré. Selon des sources, elle débutera à une semaine du match.

