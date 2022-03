Sénégal vs Egypte: Plus de billets à vendre Les billets réservés aux supporters pour le match entre le Sénégal et l’Égypte comptant pour les barrages de la Coupe du Monde ont été écoulés, a-t-on appris ce lundi, dans un communiqué de l’instance du football sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Les billets pour le match retour du Sénégal contre l’Égypte dans cadre de la manche retour des barrages pour le Mondial au Qatar ont tous trouvé preneur en quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre cruciale. Le match qui se jouera ce mardi à 17h GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera à guichets fermés.



Au total 50.000 supporters sont attendus demain pour pousser les Lions à une seconde qualification d’affilée en phase finale de la Coupe du Monde. « Les billet sont épuisés sur la plateforme gaindeyi ainsi qu’au niveau des points de vente dédiés » , informe la FSF dans un communiqué.



En conséquence, l’instance « invite aux supporters sénégalais qui n’ont pas pu acquérir le ticket d’entrée au stade à soutenir l'Équipe Nationale, à faire preuve de compréhension en continuant dans l’esprit du Manko Wuti Ndamli et à prier pour une deuxième qualification d’affilée des Lions du Sénégal au tournoi final de la Coupe du Monde. »







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook