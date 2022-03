Sénégal vs Egypte de demain: Aliou Cissé promet un "Talatay Nder Le sélectionneur Aliou Cissé en conférence de presse ce lundi, veille de la rencontre retour contre l'Egypte a promis de porter le bleu de chauffe pour porter les lions à la victoire finale.

Il a terminé sa conférence de presse sur une boutade, après le rappel fait par les journalistes sur le sélectionneur égyptien qui affirme venir au Sénégal et gagner la rencontre.



"Le contraire m'aurait étonné. Si le sélectionneur avait dit qu'il venait à Dakar pour perdre, il ne retournerait pas en Egypte. C'est ce qu'il peut dire. Mais s'il pense que gagner le Sénégal est facile. il devrait plutôt s'attendre au Talatay Nder", a expliqué Aliou Cissé, faisant allusion au jour du match, mardi.



Pour rappel, l'Egypte a remporté la manche aller vendredi dernier au Caire par 1 but à zéro. Le Sénégal est obligé de gagner demain mardi au moins par deux buts d'écart pour espérer voir Qatar. Les lions avaient éliminé les pharaons en février dernier en finale de la CAN 2021 au Cameroun aux tirs au but (4-3).

