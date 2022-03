Sénégal vs Egypte: le "Talatay Nder", c'est ce mardi, Go Gaïndé ! Le sélectionneur national de football, Aliou Cissé est conscient des enjeux du match d'aujourd'hui. Les joueurs le sont aussi. De même que tout un peuple, qui était conscient des enjeux, le 8 février 2022 dernier. Donc, c'est le moment de sortir les tripes. De se bouger, d'être plus déterminés que l'adversaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 07:20 | | 0 commentaire(s)|

Comme il l'a dit en conférence de presse d'avant match: "Le match du Caire perdu 0-1, est derrière nous, nous avons la possibilité d’écrire l’histoire dans notre nouveau stade, on ne peut plus revenir en arrière, je me concentre sur ça demain. Dans l’animation, on arrive à combiner, il faut être efficace dans la surface de réparation, très clinique, faire le geste juste, la stratégie, j’attends de la donner aux joueurs en primeur. Pas de crainte à avoir contre l’Egypte, nous devons bien entrer dans le match, nous sommes conscients de nos qualités, le temps est notre premier ennemi, mais ça ne veut pas dire, partir la fleur au fusil.



Les joueurs n’ont pas besoin d’être motivés, l’objectif, c’est de se qualifier à la Coupe du Monde, une compétition que tout footballeur aimerait jouer. Nous sommes confiant que nous pouvons le faire même si l’adversaire est de qualité, nous y allons avec confiance et humilité" , a-t-il souligné.



Talatay Nder



Il a ajouté: " Ce sera un après-midi très important pour le peuple sénégalais. Nous travaillons à tous les niveaux et sur les coups de pieds arrêtés aussi et c’est vrai qu’avec les qualités de nos joueurs, nous devons faire mieux’’.

Aujourd'hui, mardi 29 mars, ce sera le Talatay Nder. Go Gaïndés!

