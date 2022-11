Sénégal vs Pays Bas / Les Lions ont toujours gagné leur match d'ouverture: Jamais deux sans trois Le monde du football aura les yeux rivées ce lundi à 16h GMT sur le premier choc de cette coupe du monde version Qatar 2022 entre le Sénégal et les Pays Bas. Juste une piqûre de rappel, pour dire que le Sénégal n'a jamais perdu ses premiers matchs en coupe du monde ni fait match nul. Rien que la victoire.

Pourquoi pas la passe de trois? En 2002, le Sénégal, le petit poucet de cette coupe du monde, avec une première participation, se tape la France, championne du monde en titre (1998) et championne d'Europe (2000), avec une attaque de feu: Thierry Henry, Wiltord, Anelka, Trezeguet entre autres.



A la grande surprise, le Sénégal bat la France sur un centre de El Hadji Diouf qui s'est joué de Franck Leboeuf pour feu Pape Bouba Diop qui marquait ainsi le premier but du Sénégal en coupe du monde.



Seize (16) ans après, en 2018, le Sénégal se paye le scalp de la Pologne, amenée par un Robert Lewandowsky des grands jours sur le score de deux buts à un. Les polonais avaient marqué contre leur camp avant que Mbaye Niang ne porte l'estocade à la 60'. Ils réduisent le score à cinq minutes du terme du match, mais rien n'y fera.



Jouer sans SM10 et avec SM10



Seulement, les champions d'Afrique doivent faire sans leur joueur vedette, Sadio Mané, blessé pour une durée assez longue. Les lions doivent se transcender pour obtenir un résultat positif devant les Pays Bas qui est sur une série de près de 17 matchs sans concéder le moindre revers.

