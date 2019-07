Sénégal vs Tunisie: Altercation entre journalistes sénégalais et tunisiens

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 06:42 | | 0 commentaire(s)|

L'avant-match entre le Sénégal et la Tunisie (1-0 ap) en demi-finale de la CAN 2019, avait déjà été particulièrement tendu entre les journalistes des deux pays en raison du refus de l’attaquant tunisien Taha Yassine Khenissi de s’exprimer en français lors de la conférence de presse de veille de match.



Et de nouvelles tensions ont resurgi en tribune de presse durant le match. L’Equipe rapporte ainsi qu’une vive altercation a éclaté entre les journalistes des deux pays après le penalty sifflé en faveur de la Tunisie (75e) et que celle-ci a duré pratiquement jusqu’au second penalty, sifflé en faveur du Sénégal(81e).



Suite à ces incidents, la plupart des journalistes tunisiens ont plié bagages. Et au vu de la fin houleuse de la rencontre avec un penalty refusé aux Aigles de Carthage dans les dernières minutes, après intervention de la VAR, c’était peut-être mieux ainsi…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos