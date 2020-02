Sénégalais à Wuhan: HSF accuse Macky sall de Non assistance à personnes en danger Horizon Sans Frontières s'indigne de la déclaration du chef de l’Etat, lundi, concernant la situation de 13 étudiants sénégalais bloqués à Wuhan, en Chine, par le Coronavirus, soutenant que les coûts exorbitants d’un rapatriement et les moyens matériels nécessaires sont hors de portée du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

« Pour nous, cette sortie du Président de la République est un aveu d’échec dans la prise en charge des problématiques liées à la protection des Sénégalais de l’Extérieur », écrit, en effet, l’organisation dans un communiqué. « Comment des pays comme la Tunisie, l’Algérie, le Maroc ont-ils trouvé des solutions, alors que leurs fils vivaient la même situation ? », s’est en effet, demandé HSF.

« Ce fait est purement et simplement assimilable à une non-assistance à personne en danger », ecrit encore le document, qui souligne : « Monsieur le Président, si vous permettez, prenez votre responsabilité devant l’histoire car demain, vous pourriez être tenu pour responsable s’il leur arrive malheur… »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos