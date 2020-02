Sénégalais de Wuhan : Bamba Ndiaye convoque un hadith qui interdit leur rapatriement L’ancien ministre des Affaires religieuses, Bamba Ndiaye, a publié une contribution dans Le Quotidien ce vendred intitulée : "Que dit l'Islam sur le rapatriement de nos concitoyens se trouvant à Wuhan ?" pour dire que la religion interdit le rapatriement de nos compatriotes bloqués en Wuhan, en Chine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

« Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point ! Et si la peste apparaît dans un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point !", rappelle-t-il, en effet, citant un hadith du prophète Mohammed rapporté par al-Boukhari et Mouslim, qui donne des recommandations dans pareille situation. 13 étudiants sénégalais se trouvent actuellement à Wuhan, en Chine, épicentre du coronavirus

