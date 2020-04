Sénégalais de la Diaspora face à la Crise : Moussa Balla Camara depuis le Canada se penche sur leur sort Résident de la Diaspora depuis plus de 18 ans, Banquier, puis Directeur du financement des entreprises au Canada, Moussa Balla Camara, ancien PCA du Regroupement des Sénégalais du Canada, dans un entretien accordé à Leral TV, se prononce sur le sort des Sénéglais de la Diaspora face à la Crise....

Au Canada où l’écrasante majorité des Sénégalais résidents est en situation régulière avec des papiers en bonne et due forme, de nombreux services sont fermés, le travail à domicile ou Télé-travail érigé en mode.

Pourtant, selon l’ancien PCA du Regroupement des Sénégalais du Canada, avec une insertion professionnelle plus aisée, l’appui gourvernemental sans discrimination pour agents étatiques comme ceux du secteur rpivé, se traduit par des allocations mensuelles qui touchent large.

En vérité selon lui, il peut y avoir des Sénégalais qui attendent l’appui destiné à la Diaspora, mais les vrais « nécessiteux » sont nos compatriotes qui vivent au Etats-Unis. Car beaucoup d’entre-eux vivent dans l’informel ou ne sont pas en régle,

Il s’est aussi exprimé sur le rapatriement des corps de nos compatriotes, le gouvernement sénégalais doit revoir sa position, se dit-il convaincu. Entretien...



