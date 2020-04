Sénégalais décédés du Covid-19 : le Sénégal recommande la prudence pour le rapatriement des corps Lors du lancement de la plateforme Covid-19 Diaspora, hier, vendredi, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, s’est exprimé sur le rapatriement des dépouilles de Sénégalais décédés du Covid-19.

« Il s’agit d’une pandémie et le virus ne fait pas encore l’objet d’une connaissance exhaustive et complète. Les Sénégalais vivent dans tous les pays du monde qui n’ont pas tous la même robustesse des systèmes de santé. Nous continuons de recommander la prudence au regard de l’évolution inquiétante de la pandémie en Afrique et dans notre pays”.

« Le gouvernement mettra en œuvre tous les moyens pour que les valeurs et croyances que nous partageons au Sénégal, soient respectées en toutes circonstances et en tous lieux. Pour les décès non liés au Covid-19, le rapatriement se poursuit normalement », a-t-il encore dit.



