Sénégalais tué en Allemagne : la famille demande le rapatriement du corps et une enquête Lamine Dramé, père de l’adolescent Mamadou Lamine Dramé, tué la semaine dernière lors d’un affrontement avec des agents de police en Allemagne demande le rapatriement du corps de son fils, sollicitant que lumière soit faite sur cette affaire. APS

’’Je sollicite qu’on me rapatrie son corps, mais je veux aussi que la lumière soit faite sur cette affaire’’, a dit le père du défunt en s’adressant à des journalistes.





Lamine Dramé réfute toutefois la thèse selon laquelle l’adolescent de 16 ans aurait des ’’troubles mentaux et un comportement violent’’, ajoutant que c’est seulement dans la semaine de sa mort qu’il n’a pas eu de ses nouvelles.





’’Certains disent qu’il souffrait de troubles mentaux, mais je tiens à signaler à ceux qui le disent qu’ils se trompent, car mon fils était bien portant et n’avait aucun problème mental’’, a-t-il insisté.





Selon lui, son fils est parti en Europe, il y a environ deux ans et, d’après les photos qu’il a vues, il aurait voyagé par la voie maritime.





’’Je l’ai eu au téléphone il n’y a pas longtemps. C’est seulement dans la semaine de sa mort que je ne l’ai pas entendu’’, renseigne le septuagénaire qui dit toutefois accepter ’’la volonté divine’’.





Astou Ndiaye, maire de la commune de Ndiaffate, par ailleurs cousine du défunt, a assuré que les autorités sénégalaises sont à ’’pied d’œuvre pour le rapatriement du corps de Mamadou Lamine Dramé’’.



’’Lundi après-midi (08.08.2022), un surveillant d’un centre d’aide à la jeunesse appelle la police à l’aide. Il craint que Mohammed D., un réfugié mineur, seul, ne se tue avec un couteau. Le jeune est considéré comme mentalement instable, hospitalisé en psychiatrie avant le drame’’, peut-on lire sur le site d’informations allemand, La Deutsche Welle.





Poursuivant, le portail informe que Onze officiers, utilisant des ’’pistolets paralysants et du gaz poivré sont arrivés sur les lieux’’.





’’La situation dégénère complètement lorsque Mohammed D. menace les agents avec le couteau. Des coups de feu sont tirés’’, ajoute la même source.





La Deutsche Welle rappelle également que cette intervention fatale pour le jeune Sénégalais de 16 ans ’’vient s’ajouter à une série d’opérations policières, qui se sont toutes soldées par des décès, en à peine une semaine d’intervalle’’.



