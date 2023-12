Sénélec ; Des perturbations en vue dans la distribution en zone du Centre-Ville et du Port de Dakar. En raison de travaux programmés le 15, 16 et 17 décembre 2023, des perturbations sont en vue dans la distribution de l’électricité pour la zone du Centre-Ville et du Port de Dakar. L’alerte est de la Direction Distribution Département Conduite et Gestion Technique Service conduite de Réseaux de la Sénélec, dont voici le communiqué :



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Sénélec informe sa clientèle qu'en raison de travaux programmés le 15, 16 et 17 décembre 2023, pour la remise en conformité de son réseau dans le périmètre de Bel Air, l'alimentation électrique sera perturbée dans la zone de Centre-Ville et du Port de Dakar.



Ces travaux destinés à améliorer la qualité de service sont prévus entre 7h et 18h et devront occasionner quelques perturbations dans la distribution de l'énergie électrique.



Sénélec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments Indépendants de sa volonté.



Les équipes seront déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de ces travaux et un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Pour toutes informations, veuillez appeler au numéro dépannage Sénélec 33 867 66 66/30 100 66 66 disponible 24H/24.















Le Directeur de la Distribution

