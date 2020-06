Senelec-Akilee : Une rencontre prévue ce lundi

Une rencontre est prévue lundi après-midi, entre la Senelec et Akilee. La rencontre aura lieu dans les locaux de la société nationale d’électricité. Selon "L’As", ce sera sous la houlette de l’Agent judiciaire de l’État et du Pca de la Senelec.



Lors de cette rencontre, il sera notifié, officiellement, à Amadou Ly, la décision exprimée par le Président Sall de racheter les parts d’Akilee.



