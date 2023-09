Senelec : Des agents exemplaires au service des habitants de Recasement 1 Almadies, Cité Gorgui et plus de 14 villages près de Ziguinchor Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière et rendre hommage aux agents dévoués de la Senelec qui travaillent sans relâche pour améliorer la qualité de votre fourniture d'électricité. En particulier, nous tenons à saluer le travail exceptionnel réalisé par des agents tels qu'Alioune Fall, Seck Layenne, et toute l'équipe de la Direction Distribution (DD).



La Senelec, en tant que fournisseur d'électricité essentiel au Sénégal, joue un rôle vital dans la vie quotidienne de ses citoyens. L'électricité est au cœur de nombreuses activités, que ce soit pour l'éclairage, la cuisine, la communication, ou les entreprises locales. C'est pourquoi il est d'autant plus important de reconnaître les efforts déployés par les agents de la Senelec pour améliorer la qualité de ce service.



L'un des aspects les plus remarquables de leur travail est la rapidité avec laquelle ils ont posé des transformateurs et étendu le réseau électrique dans notre région. Ces améliorations ont permis à de nombreuses familles de bénéficier d'un meilleur accès à l'électricité, ce qui a un impact positif sur leur qualité de vie. Plusieurs projets de renforcement et d'extension des installations de réseaux de transport et de distribution ont été menés à bien grâce à leur expertise.



Un autre aspect à souligner est leur capacité à travailler en silence. Le bruit des travaux de construction et de maintenance peut souvent être perturbant pour les résidents. Cependant, les agents de la Senelec ont démontré leur souci du bien-être de la communauté en effectuant leurs tâches avec discrétion. Cela montre leur respect pour notre environnement et notre tranquillité.



En outre, nous tenons à rappeler que la Senelec travaille activement sur la réduction du coût de l'électricité pour les ménages, ce qui est une initiative louable. Les agents de la Senelec, en particulier ceux de la Direction Distribution, jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ces politiques visant à rendre l'électricité plus abordable pour tous.



La Direction Distribution (DD) a pour mission d'élaborer des politiques et des procédures visant à garantir que l'électricité est livrée dans les limites de tension réglementaires. Elle s'engage également à élaborer des normes, des notes d'information techniques et des méthodes de travail pour maintenir des normes de qualité élevées.



En conclusion, nous voulons exprimer notre sincère gratitude envers les agents de la Senelec, en particulier Alioune Fall, Seck Layenne, et toute l'équipe de la Direction Distribution, pour leur engagement et leur dévouement envers notre communauté. Ils sont les piliers de notre accès à une électricité fiable et abordable, et nous sommes fiers de leur travail acharné. Nous espérons que leur exemple inspirera d'autres à servir notre communauté avec autant de passion et de professionnalisme.



Ensemble, nous continuons à avancer vers un avenir où l'électricité est accessible à tous, et où notre qualité de vie s'améliore de jour en jour. Merci, chers agents de la Senelec, pour tout ce que vous faites.



Un client Anonyme satisfait

