Senelec : Me Massokhna Kane révèle l'existence d'une caisse noire

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 08:57

Le président de Sos Consommateurs a dévoilé l'existence d'une caisse noire à la Senelec. Selon Me Massokhna Kane, puisse que c'est de lui qu'il s'agit, "ces fonds spéciaux occultes, une pratique totalement illégale, sont destinés à financer le ministère du Pétrole et des Énergies". "Il y a l'existence d'une caisse noire à la Senelec pour alimenter le ministère.



La Senelec soutient financièrement sa tutelle à travers un fonds constitué d'une charge qui se répercute sur le prix de l'électricité. Ça, c'est un scandale", a déclaré Me Massokhna Kane dans Rewmi Quotidien.



Quid de la hausse des coûts de l'électricité ? Le consumériste et ancien ministre de l'Intégration africaine renseigne que les arguments brandis pour justifier la hausse sont faux et infondés. "Aussi, ils ont dit qu'il y a 611 000 abonnés qui ne sont pas concernés par la hausse. Ça aussi, c'est une contrevérité et ils l'ont fait dire au chef de l'État.



C'est faux, car la Senelec ne connaît pas les familles à faibles revenus. Tous les arguments avancés par les autorités pour justifier la hausse relèvent de contrevérités", a-t-il martelé.

