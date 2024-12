Séno Palel (Kanel) : Un accident fait trois morts et trois blessés

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 10:42

Un accident de la route survenu mercredi, à Séno Palel, dans le département de Kanel (nord), a fait trois morts et trois blessés, a appris l’APS, de l’adjoint au préfet de Kanel, Abdou Aziz Mbodj.



Une collision entre un bus et un minicar est à l’origine de l’accident survenu vers 19 heures, selon l’autorité administrative, détaille la même source.

