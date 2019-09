Sept conseils pour une sexualité épanouie Être heureux en couple, cela inclut la sexualité, très importante pour une raison simple : la sexualité fait le couple. Vous pouvez partager des loisirs, des vacances, un logement, des pensées, des fous-rires. Si vous n'avez pas de sexualité, on dira que vous vivez comme frère et soeur. Vous n'êtes pas un couple. Alors, faire vivre et s'épanouir votre sexualité est presque un devoir si vous souhaitez que votre couple dure par plaisir, pas seulement par décision.

La sexualité, ça s'apprend !



N’importe quel animal peut se reproduire. Aucun animal ne sait faire l’amour. Les humains sont la seule espèce capable de cultiver un art sexuel. Et un art, ça s’apprend. Si vous débutez en amour, vous saurez vous reproduire. Mais vous ne saurez pas jouir immédiatement de tous les plaisirs. C’est normal que vous vous sentiez timide, limité, indécis, maladroit, anxieux. Nous passons tous par ce stade. Puis, votre sexualité peut monter en puissance, en plaisir partagé. Cela demande du temps. Surtout qu’à chaque nouvelle rencontre, vous repartez à zéro. L’autre est tout autre et ne ressemble à personne que vous avez connu. Si vous croyez tout connaître de l’autre sexe grâce à votre petite expérience, vous aurez du mal à vous épanouir vraiment ensemble…



Découvrez 7 conseils d'expert pour apprendre à épanouir votre sexualité.



Observez ce que fait votre partenaire



Regardez quels baisers, quelles caresses il (ou elle) vous prodigue. C’est le reflet de ce qu’il aime. Quand on est amoureux, pendant l’amour, on cherche à faire plaisir. Et l’on dispense ce qui nous semble le plus agréable, c’est-à-dire ce que nous apprécions le plus nous-même. S’il vous caresse l’épaule, les cheveux, s’il vous embrasse les pieds ou le dos, sachez que c’est ce qui lui sera très agréable.



Demandez ce que vous désirez

Osez vous exprimer, réclamer du temps plus long pour les préliminaires, davantage de baisers, telle ou telle position. Si vous n’exprimez pas ce que vous aimez, l’autre ne peut le deviner. Un des obstacles les plus fréquents à l’épanouissement sexuel, c’est la croyance que « quand on aime, on doit se comprendre sans se parler ». C’est entièrement faux et source de mille malentendus. Alors exprimez-vous et faites davantage : demandez à l’autre d’exprimer ce qu’il aime.



Cultivez le plaisir des préliminaires



Les préliminaires (tout ce qui se produit avant le rapport sexuel) sont l’élément clef d’une vie sexuelle épanouie. Et attention, la fellation ou le cunnilingus sont des rapports sexuels et non des préliminaires ! Les préliminaires, ce sont les paroles, les regards, puis les baisers, les caresses échangées, celles qui font monter le désir et l’excitation et augmenter le plaisir.



Or, les hommes jeunes et en bonne santé éprouvent souvent peu de besoin de ces préliminaires qui leur semblent superflus. Ils ne savent pas ce qu’ils perdent : du plaisir en quantité tout simplement ! Plus les préliminaires sont longs, et plus un homme ressent un plaisir intense et moins il risque de souffrir d’éjaculation précoce. Plus les préliminaires durent plus une femme éprouve de désir et de plaisir pendant la pénétration sexuelle et plus elle a de chances de parvenir à l’orgasme.



De plus, les préliminaires peuvent être très variés, la surface de notre corps étant vaste et ils permettent d’explorer toutes sortes de sensations. Alors, sachez les explorer et les varier.



Apprenez à programmer vos relations sexuelles

La plupart des couples estiment que l’on fait l’amour quand on en a envie, sur impulsion. C’est vrai et heureusement, mais pourquoi ne s’en tenir qu’à cela ? Le risque, c’est d’avoir des périodes sans sexualité, si vous êtes pris dans l’engrenage de la vie quotidienne ou par des soucis. Alors, programmer régulièrement une relation sexuelle permet un épanouissement différent. Choisissez un soir où vous êtes tranquille et prévoyez une musique, faites-vous une playlist, une bougie parfumée, une lumière d’ambiance. Prenez un bain odorant, enduisez votre corps de crème adoucissante, portez vos dessous les plus chics (homme ou femme !) et passez un moment érotique. Savoir organiser sa sexualité est une richesse pour le couple, lui permettant d’y consacrer du temps, d’investir de l’énergie dans la sexualité, énergie qui augmente l’épanouissement.



Découvrez l'art sexuel



Vous avez envie que votre sexualité soit épanouie. Pensez-vous que quelques trucs suffisent ? La réponse est non. La sexualité peut être élevée au rang d’un art. Et l’art, ça se mérite. N’hésitez pas à lire des conseils sur la sexualité, sur le TAO, le tantra, sur le Kâma-Sûtra ! Cela peut vous donner des idées, et petit à petit élargir ensemble votre palette des possibles. Rome ne s’est pas faite en un jour, vous avez la vie pour découvrir de nouvelles caresses.



Rompez la monotonie pendant l'amour

Pour de nombreux couples imaginatifs dans le domaine des caresses, pendant la pénétration, au moment des mouvements de va-et-vient, c’est toujours la même histoire. Pourtant, à ce moment, vous pouvez varier les plaisirs : alterner mouvements profonds et superficiels, rapides ou lents, dans l’axe ou sur le côté, coulissants ou tournants… La variété des mouvements procure une variété de sensations partagées.



Testez les jeux sexuels



«Je serais un réparateur d’ordinateurs qui viendrait à domicile et je te séduirais… » ou bien « Je serais une femme d’expérience et toi, ce serait ta première fois, alors, j’aurais tout à t’apprendre…». Ensemble, trouvez un jeu sexuel qui vous amuse tous les deux. Et mettez-le en scène. Afin de vous rappeler que la sexualité n’est pas une prestation de service, mais un jeu qui rapproche deux personnes qui s’aiment…



Article rédigé par Catherine Solano, médecin généraliste et sexologue

