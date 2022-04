Sept quartiers, 14.000 habitants : Le Poste de santé de Municipal 2 à Pikine-Ouest n’a pas de maternité depuis bientôt un an Le Poste de santé de Municipal 2 à Pikine-Ouest est fréquenté par 14 habitants issus de sept (07) quartiers de la commune de Pikine-Ouest (Banlieue de Dakar). Mais, depuis le mois de mai dernier, la maternité du poste de santé est en réfection. Certes, les travaux sont terminés mais la maternité ne fonctionne toujours pas, car n’ayant pas d’équipements. Ce qui n’est pas sans conséquence, car les femmes en état de grossesse sont référées ailleurs pour leur accouchement.

«Chaque jour nous recevons des femmes qui doivent accoucher, mais nous les référons au centre de santé Baye Talla Diop, ex-Dominique, car la maternité du poste de santé est en construction depuis un an. Les travaux sont terminés, mais elle n'est pas équipée. Nous invitons les autorités à nous aider à faire fonctionner la maternité», exhorte l’Infirmière chef de poste (Icp), Ndèye Maïmouna Diouf Sall. Autre préoccupation de la blouse blanche, c’est l’acquisition d’une ambulance.



«Nous rencontrons parfois des difficultés dans l’évacuation de nos malades. Nous sollicitons du pouvoir central l’acquisition d’une ambulance», exhorte Mme Sall. Des doléances soulevées hier, lors de la réception d’un lot de médicaments. Le don est gratifié par Urgence sanitaire Sénégal (U2s).



«Notre partenariat ne dure que depuis 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes là, car U2s nous a donné un lot de médicaments évalué à 3.200.000 Cfa, que nous avons mis entre les mains de l'infirmière chef de poste (Icp)», explique Cheikh Diop, maire de la commune de Pikine Ouest. Un geste salué à sa juste valeur par l'Icp de Municipal 2, Mme Sall Ndèye Maïmouna Diouf.



À l'en croire, le don est venu au bon moment. "Ce don est arrivé à son heure. Les populations ont besoin de ces médicaments. Nous avons organisé une consultation médicale gratuite, nous avons constaté que les populations souffrent, mais n'ont pas les moyens de payer les consultations et les médicaments. Donc, nous sommes heureux du maire et de ses partenaires d'avoir reçu ces médicaments. Ils vont soulager les populations», explique l'Icp Ndèye Maïmouna Diouf Sall.

