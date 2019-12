Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sept recettes de grand-mère pour deviner le sexe de bébé Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Ne pas marcher sous une échelle, ne pas croiser ses couverts sous peine d’un grand malheur… ces superstitions de grand-mère, vous n’y avez jamais vraiment cru. Mais à l’heure où votre ventre s’arrondit, vous aimeriez bien connaître le sexe de votre bébé avant l’échographie officielle. Heureusement, les fameuses recettes de grand-mère sont toujours là ! Neuf Mois vous donne quelques astuces (sur)naturelles pour découvrir si vous attendez un petit Jules ou une petite Julie. Et si leur fiabilité est assez douteuse, elles auront au moins le mérite de vous faire passer le temps!



L’astuce de la cuillère en bois



Prenez une cuillère en bois et lancez-là en l’air. Si elle tombe sur le dos, vous attendez une fille. Sinon, vous êtes enceinte d’un garçon.



La théorie du premier mot



Si le premier mot de votre enfant précédent était « maman », alors vous attendez une fille. Inversement, si son premier mot était « papa », alors ce sera un garçon.



La prédiction du pendule



Suspendez un pendule au-dessus de votre ventre. S’il se balance c’est un garçon, s’il fait des mouvements circulaires, c’est une fille.



La méthode de l’addition de l’âge

Attention, calcul mental ! Additionnez votre âge lors de la conception et le chiffre du mois de la conception. Résultat impair : c’est une fille ! Résultat pair : c’est un petit garçon!



Le test du battement de cœur



Si votre cœur bat à plus de 150 battements/minute, vous êtes enceinte d’une fille. A contrario, s’il bat à moins de 150 battements/minute, c’est un garçon.



L’examen des goûts alimentaires



Vous avez envie de salé et consommez plus de produits laitiers qu’avant ? Ce sera un petit garçon. Vous avez envie de sucré et vous ne consommez pas plus de produits laitiers ? Vous attendez une petite fille.



La technique de l’objet qui tombe



Faites tomber un objet sur le sol et ramassez-le. Si vous gardez les jambes jointes au moment de vous baisser, c’est un garçon. Au contraire, si vous les écartez, c’est une fille qui pousse dans votre bidon.



Et si vous souhaitez vous amuser avec une autre méthode, pourquoi ne pas tester le calendrier chinois ? En tous les cas, rendez-vous à la deuxième échographie pour avoir le verdict auprès de votre médecin qui pourra vous révéler la surprise !











Source : neufmois.fr



