Sépultures de tirailleurs profanées : L’État du Sénégal condamne, Macron lâche ses vérités

Selon la préfecture du Rhône, plusieurs dizaines de plaques de sépultures dédiées aux tirailleurs sénégalais ont été profanées, avant-hier, mercredi 29 janvier 2025, dans la nécropole de Chasselay, au Nord de Lyon. Un acte fermement condamné par les hautes autorités sénégalaises et françaises.

Alors que le Président Bassirou Diomaye Faye honore les tirailleurs sénégalais, en France, on veut souiller leur mémoire. Avant-hier, mercredi 29 janvier 2025, dans la nécropole de Chasselay, au Nord de Lyon, plusieurs dizaines de plaques de sépultures dédiées aux tirailleurs sénégalais ont été profanées. L’information a été donnée par la préfecture du Rhône qui révèle que des tags se référant au « vaudou » ont aussi été apposés sur les murs de l’enceinte de ce lieu, conçu pour rendre hommage aux 196 tirailleurs originaires du Sénégal et d’autres pays ou territoires d’Afrique, dont le Dahomey, le Soudan, le Tchad. La même source ajoute que les raisons de ces profanations ne sont pas encore connues, mais qu’une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire.



Emmanuel Macron parle de honte et d’indignité



D’ores et déjà, ces profanations ont été fortement dénoncées. Et les hautes autorités de la France sont les premières à condamner cet acte. Dans une publication sur X, hier, jeudi 30 janvier 2025, le président de la République, Emmanuel Macron, a qualifié de « honte et d’indignité » ces profanations. « Les Français savent ce qu’ils doivent aux tirailleurs sénégalais morts pour la France », a écrit le Chef de l’État français.



Au-delà d’Emmanuel Macron, d’autres autorités françaises ont condamné ces profanations. « La profanation du Tata sénégalais de Chasselay et de la mémoire des tirailleurs, écrit Fabienne Buccio, préfète du Rhône dans un post sur X, est une honte pour ses auteurs. » Le ministre délégué chargé de la Mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles, abonde dans le même sens et déclare : « J’apprends avec stupeur et effroi la dégradation du Tata sénégalais de Chasselay, nécropole et lieu de mémoire dédié aux tirailleurs tombés pour la France. Profaner un tel site, c’est outrager leur sacrifice et bafouer notre histoire commune. »



Au Sénégal aussi, l’indignation est générale. Pour les autorités étatiques, cette profanation des sépultures des tirailleurs sénégalais est d’une abjection extrême. Le ministre Moustapha Sarré, porte-parole du gouvernement, assure que l’État du Sénégal s’arrogera le droit de mener toutes les actions à sa disposition pour que pareille chose ne se reproduise plus jamais. Car, selon lui, ces héros qui se sont battus pour libérer l’humanité du Nazisme ne méritent qu’hommage et honneur. « Leur rôle dans la libération de la France restera intact, n’en déplaise aux négationnistes », ajoute la voix du gouvernement sénégalais. Qui se félicite, toutefois, de la condamnation ferme de cet acte par le président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi que de l’enquête ouverte pour clarifier cette affaire

.

Le ministre Moustapha Sarré d’ajoute : « Nous espérons seulement que les auteurs de cette barbarie seront arrêtés, jugés et condamnés sévèrement afin de dissuader tous ceux qui seraient tentés d’avoir le même comportement. »

