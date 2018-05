Série A: Gianluigi Buffon annonce son départ

Gianluigi Buffon et la Juventus Turin, c'est terminé. Le champion du monde 2006 a annoncé son départ de la Vieille Dame en conférence de presse. Le portier italien, âge de 40 ans, a décidé de quitter le club après 17 ans et une dernière saison bien remplie avec un 7e titre consécutif en championnat et une victoire en Coupe d'Italie.



« Gigi » Buffon a débuté sa carrière en 1995 à Parme. Il rejoint la Juventus Turin en 2001 pour 53 millions d'euros. Un record pour un gardien qui tient toujours.



Accompagné par son président, Andrea Agnelli, ce dernier a eu des mots touchants envers le légendaire gardien. « Gigi est une personne charismatique, loyale, altruiste, sincère et honnête. C’est un ami, c’est le capitaine, il a connu le paradis puis l’enfer et a reconnu le paradis ».



Gianluigi Buffon a lui sobrement annoncé que « samedi, ce sera mon dernier match avec la Juventus » avant de remercier chaleureusement les dirigeants qui ont mis 53 millions d'euros sur lui. « Je remercie la famille Juventus et la Juventus, car je crois qu’en 2001, le club a pris un talent extraordinaire qui est devenu un champion, et si ce champion est devenu un champion, c’est grâce à la Juventus ».



L'Italien pourrait prendre la direction d'un autre club ou devenir dirigeant selon son président, Andrea Agnelli. « Gigi a des propositions pour travailler en tant que dirigeant ou pour continuer à jouer, il sait qu’il aura mon total appui pour toute décision qu’il prendra ».













Ouest France