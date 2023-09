Série - La Graine du pouvoir - Bande Annonce

Marodi revient avec une nouvelle série télévisée, intitulée, "Graine du pouvoir" avec des thèmes très lucratifs, traitant de la vie des agriculteurs, des exploitants et autres. Cette nouvelle série, nageant dans un univers atypique, va certainement, accrocher les téléspectateurs et internautes. La maison de production, une des plus grande du pays ne cesse d’émerveiller à travers ses innovations scéniques et le professionnalisme de ses acteurs.