Série d’accidents à Ziguinchor: Trois morts enregistrés Deux personnes qui se trouvaient à bord d’une moto, ont trouvé la mort, lundi, entre les villages de Teubi et de Tobor, à l’entrée de Ziguinchor, nous apprend l’APS, citant des sources sécuritaires.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Janvier 2022 à 15:19

La moto a heurté un véhicule en panne et tracté, faisant deux morts sur le coup et plusieurs blessés dont un dans un état grave.



Le choc a lieu vers 4h du matin entre les villages de Tobor et de Teubi, à l’entrée de Ziguinchor.



’’ Le véhicule était en panne. Il était en train d’être tracté par une autre voiture. Deux personnes étaient sur la motocyclette. Elles sont décédées sur le coup ’’, a expliqué la source.



Les blessés dont un dans un état grave, ont été évacués dans les structures de soins de la ville de Ziguinchor.



Dans la nuit de dimanche à lundi toujours, un conducteur de moto ’’Jakarta’’ a heurté un taxi sur la voie des ’’54 mètres’’, dans la commune de Ziguinchor.



Il a succombé à ses blessures quelques heures après le choc, a signalé une source sécuritaire à l’APS.



Dans la matinée de lundi, une collision entre deux véhicules a eu lieu sur l’axe Ziguinchor-Bignona, faisant plusieurs blessés.



Par Fara Michel Dièye