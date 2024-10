Série d'arrestations : La position de Amadou Bâ, député de Pastef

Le député Amadou Bâ a abordé la série d’arrestations et de libérations de journalistes et hommes politiques accusés de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, tout en soulignant l’indépendance de la justice vis-à-vis de l’exécutif (le Président et le Premier ministre). Selon lui, « l’exécutif n’a joué aucun rôle dans ces arrestations ».



A l’en croire, toutes les actions judiciaires ont été initiées sans intervention ni instruction de la part de la Chancellerie ou du Gouvernement. Aucune convocation n’a été lancée sur ordre de l’exécutif, illustrant ainsi que le gouvernement laisse les juges traiter les dossiers de manière autonome, a-t-il poursuivi, informe "Le Témoin".



A l’en croire, les décisions de libération des personnes arrêtées relèvent exclusivement de la souveraineté du Procureur. Il n’y a eu, selon le député, aucune ingérence politique dans ces décisions, malgré la pression médiatique ou politique. Toutefois, estime-t-il, ces libérations sont positives, car elles envoient un message clair : la calomnie, les accusations sans fondement et les injures publiques, ne resteront pas impunies.