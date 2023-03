Série d'attaques sur les installations de la Sonatel à Diamniadio : Le malfaiteur arrêté

La Sonatel a subi un énorme préjudice suite à une série d'attaques perpétrées sur ses installations à Diamniadio. En effet, un malfaiteur sectionnait les câbles téléphoniques pour récupérer les cuivres avant de les vendre. Ce qui perturbait fréquemment le réseau de communication et d'internet. Ainsi, la société nationale des télécommunications avait déposé une plainte contre X au niveau de la brigade territoriale de Diamniadio.



Suite à l'ouverture d'une enquête, les gendarmes se sont lancés aux trousses du mis en cause déjà identifié. Recherché depuis six mois, le voleur en série a finalement été pris en flagrant délit durant la nuit.



Selon des sources de Seneweb, M. K. Diallo était en possession de quatre rouleaux de câbles lors de sa chute. Informés des faits, les responsables de la Sonatel se sont présentés dans les locaux de la gendarmerie de Diamniadio.



La nouvelle s'est répandue aussi dans "cette nouvelle ville" comme une traînée de poudre. Ainsi une foule a envahi les locaux des gendarmes pour exprimer leur joie suite à la chute de ce malfaiteur.



L'attaque des installations de la Sonatel impactait le réseau de communication et certaines activités commerciales parce que l'internet était perturbé dans cette localité.



La partie civile notamment la Sonatel, n'a pas encore évalué le préjudice causé par ce voleur, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Mis devant le fait accompli, l'indélicat ouvrier aurait reconnu avoir sectionné les câbles téléphoniques pour récupérer les cuivres.



Poursuivi pour vol en temps de nuit, destruction de biens appartenant à autrui et mise en danger de la vie d’autrui , M. K. Diallo a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de Dakar.