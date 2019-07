Série d’incendies mystérieux à Ndiogobe Ndiaye: les populations appellent l’Etat au secours Il se passe des choses bizarres dans le village de Ndiogobe Ndiaye, à Diourbel. Des incendies mystérieux se déclenchent sans arrêt dans ce village, sans cause apparente.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019

Selon des témoins cités par la RFM, depuis le mois de ramadan, plus de 113 chambres ont brûlé dans ce village sans que les victimes n’aient d’explication quant à ces incendies. D’ailleurs, disent-ils, les populations sont désormais constamment aux aguêts, des seaux d’eau à portée de main, attendant que le feu se déclenche pour tenter de l’éteindre.



De plus, racontent-il, une fois que le feu se déclenche, il est impossible de l’arrêter. Les flammes s’éteignent d’elles-mêmes au bout d’un certain temps.



Les habitants de ce village déboussolés, en appellent à l’aide des autorités pour stopper cette spirale incendiaire.

