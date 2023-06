Série d’interpellations : L’ambulancier de la clinique Khadija en prison, Falla Fleur arrêtée

Personne n’est à l'abri de la vague d’arrestations qui s’est abattue sur le pays. En effet, l’ambulancier de la clinique Khadija qui a été arrêté depuis trois jours par la gendarmerie de Mandat Douanes, a été déféré au parquet. Selon Dr. El Mansour Diop, administrateur de la clinique Khadija, l'ambulancier est poursuivi pour participation à une manifestation non autorisée, informe "L'As".



Concernant les arrestations de sympathisants d’Ousmane Sonko, des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) sont allés hier cueillir Falla Fleur à son lieu de travail. Elle en a fait l’annonce sur sa page Facebook. Après son audition, Falla Fleur a été placée en garde-à-vue pour appel à l’insurrection.



On signale également l’interpellation de Seny Sène par la gendarmerie de la Foire depuis lundi et la confiscation de son passeport américain. Connu sur Facebook sous son sobriquet Momo Domou Deuk Bi, un sympathisant du maire de Ziguinchor est également arrêté et placé en garde-à-vue au commissariat de Guinaw Rail.