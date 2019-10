Série de cambriolages et d'attaques armées à Ziguinchor : «Vision Citoyenne» exige des actions urgentes Le mouvement « Vision citoyenne » veut des actions urgentes contre les cambriolages et autres attaques à mains armées perpétrés dernièrement à Ziguinchor inquiète plus d’un. Les membres du mouvement étaient en conférence de presse, vendredi à Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

«Des boutiques ont été cambriolées. Ils ont attaqué des lycées et maintenant ils s’en prennent aux stations d’essence. A qui le tour demain », s’est interrogé Madiadiop Sané, coordonateur du mouvement, sur la RFM.

«Où sont le Gouverneur et le Préfet de Ziguinchor ? Nous réclamons plus de sécurité dans notre ville. Nous avons peur pour nos familles et nos biens », a encore dit Madiadiop Sané, annonçant une marche pacifique prochainement pour dire non à ce regain de violence.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos