Série de manifestations dans les zones inondées : deux personnes arrêtées à Diamaguène Sicap Mbao La colère gagne les zones inondées de la banlieue. Et hier, ce sont les sinistrés de Diamaguène Sicap Mbao et de Keur Massar qui ont envahi la rue pour manifester leur colère contre l’Etat pour non-assistance. D’ailleurs, deux personnes ont été arrêtées à Diamaguène par la gendarmerie.

Les populations des zones inondées de Diamaguène Sicap Mbao ont effectué avant-hier une série de manifestations inopinées. Ce, pour dénoncer le manque d’assistance de l’Etat face à leur triste sort.



A Diamaguène Sicap Mbao où presque la majorité des quartiers sont inondés, des jeunes, mécontents du mépris de l’Etat face à leur localité qui chaque année vit la même situation en période d’hivernage, sont sortis pour barrer la Route nationale 1 et y brûler des pneus. Les gendarmes sont intervenus pour tenter de disperser les manifestants. Ce qui a entraîné une intifada des manifestants. D’ailleurs, deux jeunes ont été interpellés par les gendarmes.



A Keur Massar nord par contre, ce sont les sinistrés des quartiers Darou Missette et Unité 13 qui ont déversé leur colère dans la rue. Si aux Parcelles assainies Unité 13, les jeunes sont sortis d’une manière inopinée pour bloquer la route de la station Mtoa vers la Gendarmerie avant d’être ramenés au calme par les hommes en bleu, ceux de Darou Missette ont été plus violents pour avoir saboté les chantiers du futur autopont de Keur Massar.



A Keur Massar sud, les travaux entrepris au niveau des Cité Camille Basse, Unité 03 puis 14 n’ont pas connu l’effet escompté avec l’ampleur des eaux pluviales qui ont envahi maisons et ruelles. Pire encore, dans le village de Aladji Pathé, ses 19 quartiers pataugent avec de faibles moyens mobilisés par les autorités. Ce qui fait que les populations se cotisent pour acheter des motopompes et du carburant pour évacuer les eaux pluviales des maisons.



Ces pluies diluviennes ont aussi entraîné la présence d’eaux stagnantes dans certaines artères de la banlieue dont l’axe poste Thiaroye-Diamaguène, Tally Diallo vers Thierno Ndiaye. Ce qui a porté un sérieux préjudice au transport de personnes.

Car certains usagers étaient obligés de prendre des camions gros-porteurs, des charrettes ou de marcher à pied pour rallier leurs lieux de travail ou leurs domiciles.

