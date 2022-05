Série de meurtres et agressions / Revendications : Les agents du Trésor exigent plus de sécurité

Tout le monde a entendu ces derniers jours, une série de meurtres. Certains ont été égorgés même pour de modiques sommes d’argent. Puisque nous détenons des fonds publics, il serait impérieux de renforcer la sécurité de nos agents. C’est une demande que nous lançons à nos autorités

En effet, suite à notre élection à la tête du syndicat, le Bureau exécutif national, dans le cadre d’une approche participative, a jugé nécessaire de se rapprocher de tous les travailleurs des différentes directions administratives et comptables qui composent la Direction de la Comptabilité publique et du Trésor

Cette tournée a été une véritable opportunité offerte aux agents de faire part au syndicat, des difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs aspirations pour de meilleures conditions de vie et de travail. Durant trois jours, ce panel de restitution a permis d’identifier cinq grandes problématiques, autour desquelles tournent les préoccupations des camarades. A ce titre, il convient de retenir les lancinantes questions relatives à la gestion des ressources humaines, la sécurisation des postes comptables, les adaptations fonctionnelles et organisationnelles de la Dgct à l’aune de la mise en œuvre des réformes budgétaires et comptables, la nécessaire réforme du régime de responsabilité des comptables publics et l’amélioration des conditions de travail et d’existence des agents du Trésor public

Une telle posture a été jusqu’ici adoptée et sans regret, grâce à l’oreille attentive qui nous a été prêtée par la Direction générale et le ministère des Finances et du Budget. Le Ben du Sutt s’engage à nouveau auprès de tous les travailleurs, à obtenir des acquis significatifs auprès du patronat, relativement aux différentes problématiques sus-évoquées. L’heure est à la mobilisation et à la détermination pour qu’ensemble, nous fassions du Trésor, une administration de référence.