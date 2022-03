Série de viols collectifs à Rufisque : Une policière piégée et abusée à tour de rôle par trois prédateurs sexuels Trois gaillards ont transformé en objet sexuel une femme policière et ont fait également d'autres victimes. Ils ont piégé leurs proies à bord de leur taxi clando et les ont entraînées sous la menace d'un couteau dans des endroits sombres des quartiers, avant de les violer à tour de rôle. Ils opéraient avec leur véhicule en gang de prédateurs sexuels tamponnés, hyper bien organisé, durant les heures creuses de la nuit dans la ville de Rufisque et ses environs, rapporte le journal "Les Échos".



Les détraqués sexuels ont encore frappé. Mais ils ont franchi cette fois-ci la ligne rouge de leurs agissements lubrique, en sévissant dans les rangs de la Police nationale. Car trois parmi eux ont jeté nuitamment leur dévolu sur une femme policière en civil et se sont relayés sur elle avant de l'abandonner dans un piteux état sur les lieux du viol collectif, puis de disparaître dans la nature.



Alertés, les éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat urbain de la ville de Rufisque lancent la chasse à l'homme, la nuit du samedi dernier, contre les trois auteurs de viols collectifs en série. Ils parviennent à appréhender deux parmi eux.



Tandis que le chauffeur de la bande à réussir à semer les flics, avant de se volatiliser dans la nature. Les deux acolytes sont conduits au commissariat et placés en garde-à-vue. Convoqué, le propriétaire du taxi clando a été mis aux arrêts pour nécessité d'enquête.



Le chauffeur "sirouman" de la bande est activement recherché par les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat. L'enquête préliminaire suit son cours au Commissariat urbain de police de la ville de Rufisque. Des victimes défilent toujours devant les policiers enquêteurs.

