Série de vols de tubes d'échafaudage : Le magasinier Ndiaga Diouf court droit vers la Chambre criminelle Basée depuis quelques mois dans la capitale du Baol où elle effectue des travaux de construction et de rénovation de forages, l'entreprise Svtp (La Sénégalaise de voirie et des travaux publics) a été victime d'une série de vols de tubes d'échafaudage. Et malgré les investigations faites par les responsables qui ont soumis tout le personnel à des interrogatoires, l'auteur des vols était resté inidentifiable et les forfaitures continuaient. "L'As"

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

C'est ainsi que les responsables de l'entreprise ont saisi le procureur de Diourbel d'une plainte contre X. Le procureur a instruit les éléments de la brigade de gendarmerie de Diourbel, d'ouvrir une enquête.



Ces derniers ont mis la main sur le magasinier de l'entreprise, le nommé Ndiaga Diouf, sur qui se portaient les soupçons. La perquisition effectuée chez ce dernier, a permis aux gendarmes de retrouver une dizaine de tubes d'échafaudage soigneusement dissimulés dans l'arrière-cour du domicile.



Ndiaga Diouf n'a eu d'autre choix que de reconnaître les faits. Il a tenté de se justifier en leur indiquant qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts et que le maigre salaire qu'il touchait depuis qu'il avait commencé à travailler avec la Svtp, ne lui permettait pas de nourrir ses deux femmes et ses six enfants.



De fallacieux arguments qui n'ont pas empêché son déferrement devant le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Après deux retours de parquet, le magasinier est placé sous mandat de dépôt, pour vol commis la nuit avec effraction et moyen de transport.



Il sera jugé devant la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Il encourt de cinq à vingt années de réclusion criminelle.













