Séries de cambriolages : La brigade de recherches de la gendarmerie de Dakar met la main sur une bande de délinquants

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Suite à des séries de cambriolages perpétrés dans différents magasins et multiservices à Dakar et à Thiès, la brigade de recherches a été saisie d’une plainte. D’après le communiqué de la Gendarmerie, les investigations permettront d’interpeler le chauffeur de cette bande qui conduira avec l’appui du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale à l’arrestation de cinq autres membres de la bande.



La visite de leur lieu de cache a permis de retrouver 24 postes téléviseurs volés dans un magasin à Castor, deux portables parmi la vingtaine de téléphones volés dans un magasin à la gueule tapée, une douzaine de batteries neuves de camion, 47 postes radio PM, un camion contenant 800 sacs de sucre, 200 bidons d’huile et 50 sacs de riz de 25 kg.



Tous ces éléments d’enquête ont été mis à la disposition du procureur de la république à Dakar en même temps que les délinquants.







