Sérieusement blessé dans un accident de voiture, Kevin Hart devra attendre 2020 avant de retravailler

Cinq semaines après son accident de voiture, Kevin Hart sort du silence. L'acteur, qui a été blessé au dos et doit suivre pendant plusieurs mois une physiothérapie, a adressé dans un communiqué un message aux deux autres blessés de l'accident, Jared Black et Rebecca Broxterman: "Je n'ai que de l'amour pour Jared et je lui souhaite à lui et à Rebecca une guérison rapide." Selon Entertainment Weekly, il devra attendre 2020 pour travailler à nouveau.



L'accident s'est déroulé le 1er septembre dernier à Malibu en Californie. Jared Black conduisait la Plymouth Barracuda 1970 de Kevin Hart lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule et a fait une embardée. Jared Black n'avait pas bu au moment de l'accident. Il a été sérieusement blessé, contrairement à Rebecca Broxterman.



Kevin Hart, qui sera à l'affiche en décembre de la suite de Jumanji avec Dwayne Johnson, a enregistré des vidéos promotionnelles, mais ne donnera pas d'interviews, a révélé E! News. Bien qu'il puisse marcher de nouveau, il doit encore rester assis et faire de la physiothérapie.