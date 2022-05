Serigne Abdou Ahad Mbacké célébré hier à Touba : Souvenir d’un homme de DIEU vertueux et véridique Serigne Abdou Ahad Mbacké Khadimou Rassoul, celui que le Sénégal et le monde entier ont célèbré à Touba, est une grande figure de l’islam et de la confrérie mouride. Ce troisième Khalife de Serigne Touba était un travailleur et un modèle de bâtisseur. Tribune

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Abdou Ahad Mbacké Serigne Touba n’avait d’égal dans la gestion de la société dans la formation au grand complet de l’être humain pour lui préparer un avenir certain ici-bas et à l’au-delà. Il était contre tout ce qui était illicite pour l’islam et se donnait les moyens de le combattre.



C’est ainsi qu’il a fait interdire la consommation de l’alcool et du tabac à Touba. C’est à travers son combat que ses successeurs ont pu mettre les jalons doubles pour l’accomplissement de sa volonté d’assainir totalement Touba de ces comportements pervers qui, sans lui, risquaient de prendre de regrettables proportions.



Fort, heureusement, avec le salut du saint homme, Satan n’a pu prendre le dessus.



Nous retenons que dans le cadre de cette lutte permanente pour préserver Touba de toutes perversités , l’actuel Khalife général des mourides , Serigne Mountakha Mbacké Bassirou que nous souhaitons longue vie et santé de fer , ne ménage aucun effort pour que la sainte ville de Touba demeure et reste la Cité de la spiritualité , de la foi et du respect scrupuleux des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké qui n’avait que pour salut DIEU , pour guide le prophète Mohamed (paix et salut sur lui) et pour repère le saint coran.



Sa force était de mettre au-devant et en toute circonstance la vérité, la loyauté, la sincérité et la reconnaissance. Ceux qui l’ont côtoyé et pratiqué dont votre fidèle serviteur peuvent l’attester. Ces vertus, qu’il incarnait, avaient fait de lui un homme de dieu sans conteste d’une grandeur et d’une dimension exceptionnelle



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook