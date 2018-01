Serigne Abdou Mbacké, le vice-khalife général des Mourides Serigne Abdou Mbacké est actuellement le plus âgé des petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, après l’actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ce qui fait de lui le vice-khalife général des Mourides.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2018 à 11:04

Très peu connu du public, Serigne Abdou Mbacké est un patriarche de Khombole qui est très versé dans les sciences islamiques et un cultivateur hors pair.



Demi-frère du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, Serigne Abdou Mbacké est l’homonyme de Serigne Ndame Abdourahmane Lô, mais ses proches le surnomme Abdou Coumba Souna en référence à sa mère qui porte le nom de Coumba Souna.



Né en 1931, Serigne Abdou Mbacké est âgé de 87 ans et il a fait ses humanités à Touba, renseigne le journal Le Quotidien.

