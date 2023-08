Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, Porte-parole du Khalife des Mourides: « Le Président Macky Sall a fait beaucoup d’efforts en matière d’assainissement à Touba » Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 18:34 | | 0 commentaire(s)| Les défis de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont encore nombreux dans la cité religieuse. Toutefois, ils ne cachent pas les efforts entrepris depuis 2012 pour satisfaire une demande toujours croissante. C’est la quintessence du discours du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Kadr Mbacké. Ce dernier avait reçu en audience le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop.

« L’Etat a beaucoup fait en matière d’assainissement à Touba. Depuis l’arrivée du Président de la République, Macky Sall au pouvoir plus de 45 milliards ont été dépensés pour l’assainissement de la ville. Même récemment une vingtaine de forages ont été construits pour régler le problème de la remontée de la nappe. Mais, la ville de Touba a une particularité : sa croissance urbaine est trop rapide et cela fausse les prévisions et les projections », a souligné Serigne Bassirou Abdou Kacdre Mbacké.



Cette audience a enregistré la présence, entre autres, du Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo, du Directeur de l’Office des Forages Ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye, du Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Madické Cissé, du Directeur de l’Assainissement, Ousmane Sène et de la Directrice de l’Hydraulique, Ndèye Habibatou Lô.









Accueil Envoyer à un ami Partager