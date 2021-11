Serigne Bassirou Guèye, nommé Ministre conseiller en charge des Affaires juridiques Le Président Macky Sall a nommé Serigne Bassirou Gueye Ministre-conseiller en charge des Affaires juridiques. Il remplace à ce poste le nouveau Médiateur de la République, le juge Demba Kandji, selon le journal "L'As".

Le Président Macky Sall n'a pas perdu de temps. L'ancien Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, dès son remplacement ce lundi, n'a pas "chômé" trop longtemps.



Déplacé au Palais, il a été nommé comme Ministre conseiller en charge des Affaires juridiques. Sans aucun doute, ce poste va encore faire grincer les dents.



En effet, Serigne Bassirou Guèye est considéré comme l'homme des grands dossiers, qu'il a eu à gérer avec fermeté. Jusqu'à se faire rabrouer par l'opposition. On se souvient des affaires Aïda Ndiongue, Khalifa Sall, Franck Timis et Aliou Sall, et tout récemment, celle de Ousmane Sonko vs Adji Sarr.

